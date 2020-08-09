رياضة | محاضرة فنية من فايلر للاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محاضرة فنية من فايلر للاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة إنبي بالدوري العام.

وجاءت المحاضرة داخل غرف ملابس ملعب القاهرة الدولي، عقب وصول الفريق بلحظات قليلة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة وتحديد طريقة اللعب، قبل الموقعة المرتقبة بالدوري العام.

ويأتي وصول الحافلة إلى ملعب القاهرة قبل مواجهة الفريق البترولي، بساعة ونصف من بداية اللقاء وسط إجراءات احترازية شديدة حسب تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن فايلر عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام، حيث شهد التشكيل خروج أحمد فتحي من التشكيل الأساسي وبقائه على دكة البدلاء، فيما تواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى خلال المواجهة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مواجهة والتعادل في مباراة وحيدة، دون تلقي أي هزائم.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.