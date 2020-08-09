رياضة | وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة إنبي .

وجاء وصول حافلة الأهلي قبل موعد المباراة بنحو ساعة ونصف من انطلاقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة والتعادل في مباراة واحدة.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.