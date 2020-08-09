رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وشهد التشكيل خروج أحمد فتحي من التشكيل الأساسي وبقائه على دكة البدلاء، فيما تواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى خلال المواجهة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام، برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مواجهة والتعادل في مباراة وحيدة، دون تلقي أي هزائم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

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حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، ديانج، أفشه، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي.