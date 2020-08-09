رياضة | نجم مانشستر يونايتد ينضم إلى ليل الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد ينضم إلى ليل الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الأحد أنه أكمل تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب أنجيل جوميز بناء على عقد لمدة خمسة أعوام بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيستا البرتغالي ليلعب له في موسم 2020-2021.

وبدأ جوميز (19 عاما) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاما في مايو أيار 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سنا يمثل يونايتد منذ دنكان ادواردز في 1953.

وترك جوميز النادي الإنجليزي في أول يوليو الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد.