رياضة | عاجل- اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحات إضافية لفريق المصري بعد إيجابية 12 لاعبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحات إضافية لفريق المصري بعد إيجابية 12 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.