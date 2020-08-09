رياضة | بعد تعيينه مدربًا ليوفنتوس.. كل ما قدمه "المايسترو" أندريا بيرلو خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تعيينه مدربًا ليوفنتوس.. كل ما قدمه "المايسترو" أندريا بيرلو خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميًا مع أندريا بيرلو نجم الفريق السابق لتولي القيادة الفنية لليوفي خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والذي تمت إقالته بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد فريق أولمبيك ليون.

ووقع بيرلو على عقود تدريب فريق يوفنتوس لمدة عامين حتي 30 يونيو 2022، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تعيينه مدربًا لفريق الشباب تحت 23 عامًا بالنادي الإيطالي.

ويعد "بيرلو" واحد من أبرز النجوم في تاريخ الكرة الإيطالية، لعب لعدد من الأندية الإيطالية خلال مسيرته الكروية، ومثل نادي يوفنتوس في الفترة من 2011 وحتي 2015 وحقق معه عدة ألقاب وبطولات، كما توج مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006.

أرقام أندريا بيرلو خلال مشواره الكروي :

بدأ بيرلو مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق بريشيا الإيطالي عام 1995 وحتي 1998، وخاض مع الفريق 49 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد لزملائه.

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انتقل النجم الإيطالي لنادي انتر ميلان عام 1998 واستمر معه حتي 2001، وشارك مع النيراتزوري في 40 مباراة، وصنع هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء، وتخلل فترة تواجده مع الانتر إعارته لنادي ريجينا 1999 ولعب معه 30 مباراة سجل 6 أهداف، كما لعب معارًا لبريشيا وخاض معه 10 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

أما المحطة الأهم في مسيرة بيرلو كانت مع نادي إيه سي ميلان حيث انضم لصفوف الفريق عام 2001 ولعب له 10 سنوات حتي عام 2011، وشارك معه في 401 مباراة، وسجل 41 هدفًا، وصنع 71 هدفًا، وحصل على 52 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 3 مرات.

توج بيرلو مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي "مرتين"، ودوري أبطال أوروبا "مرتين"، وكأس السوبر الأوروبي "مرتين"، وكأس إيطاليا "مرة"، وكأس السوبر الإيطالي "مرة"، وكأس العالم للأندية "مرة".

بعد انتهاء مشواره مع ميلان انتقل بيرلو إلي نادي يوفنتوس عام 2011 واستمر معه حتي 2015، وخاض مع الفريق 164 مباراة، سجل 19 هدفًا، وصنع 38 هدفًا، وحصل على 19 بطاقة صفراء، وتوج معه بـ4 ألقاب بالدوري الإيطالي، ولقبين بكأس السوبر المحلي "مرتين"، ولقب وحيد بكأس إيطاليا.

آخر محطات بيرلو الكروية كانت مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي وانتقل إليه عام 2018 واستمر معه حتي اعتزاله كرة القدم، حيث شارك مع الفريق في 62 مباراة، سجل هدف وصنع 9 أهداف.

أما عن مسيرته الدولية خاض بيرلو 116 مباراة دولية مع منتخب ايطاليا من 2002 وحتي 2015، وسجل 13 هدفا، وصنع 23 هدفًا، وتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 2006.