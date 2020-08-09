رياضة | الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصادر صحفية، أن النادي الأهلي، قد يشهد واقعة هروب جديدة على مستوى قطاع الناشئين، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية القادمة.
رحيل خليفة صلاح من الأهلي
وأعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عبر تصريحات تلفزيونية، أن الصاعد محمود صابر جناح فريق الشباب بالأهلي، في طريقه للرحيل مجانًا عن القلعة الحمراء.
ولمع اسم محمود صابر (19 عامًا) في صفوف الأهلي قبل عامين، بعدما تحدثت عنه صحيفة ذا صن، في تقرير موسع، ووصفته بأنه خليفة محمد صلاح نجم ليفربول، في امتلاك السرعات والقدرات التهديفية مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر للشباب.
وكشفت الصحيفة البريطانية قبل عامين، عن اهتمام أندية ستوك سيتي وفالنسيا وأياكس بالتعاقد مع اللاعب الصاعد بالنادي الأهلي.
وانتهى عقد محمود صابر مع الأهلي بعد إلغاء بطولات الناشئين للموسم الحالي، كما أن اللاعب رفض توقيع عقود جديدة مع الأحمر، وأصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي فريق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
من جانبه كشف ربيع ياسين في حديثه، امتلاك خليفة محمد صلاح، لعرض من فريق تونسي كبير، بينما أكدت مصادر مقربة من اللاعب، أنه ينتظر عرضًا أوروبيًا لقضاء معايشة، وإذا لم يكتمل العرض سيوقع لأحد الأندية التونسية.