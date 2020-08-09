رياضة | الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي مهدد بخسارة «خليفة صلاح» في الميركاتو الصيفي.. مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر صحفية، أن النادي الأهلي، قد يشهد واقعة هروب جديدة على مستوى قطاع الناشئين، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية القادمة.

رحيل خليفة صلاح من الأهلي

وأعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عبر تصريحات تلفزيونية، أن الصاعد محمود صابر جناح فريق الشباب بالأهلي، في طريقه للرحيل مجانًا عن القلعة الحمراء.

Advertisements

ولمع اسم محمود صابر (19 عامًا) في صفوف الأهلي قبل عامين، بعدما تحدثت عنه صحيفة ذا صن، في تقرير موسع، ووصفته بأنه خليفة محمد صلاح نجم ليفربول، في امتلاك السرعات والقدرات التهديفية مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر للشباب.

وكشفت الصحيفة البريطانية قبل عامين، عن اهتمام أندية ستوك سيتي وفالنسيا وأياكس بالتعاقد مع اللاعب الصاعد بالنادي الأهلي.

وانتهى عقد محمود صابر مع الأهلي بعد إلغاء بطولات الناشئين للموسم الحالي، كما أن اللاعب رفض توقيع عقود جديدة مع الأحمر، وأصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي فريق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه كشف ربيع ياسين في حديثه، امتلاك خليفة محمد صلاح، لعرض من فريق تونسي كبير، بينما أكدت مصادر مقربة من اللاعب، أنه ينتظر عرضًا أوروبيًا لقضاء معايشة، وإذا لم يكتمل العرض سيوقع لأحد الأندية التونسية.