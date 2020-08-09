رياضة | الخطيب يقطع أجازته من أجل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يقطع أجازته من أجل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التدخل من أجل حسم صفقة من العيار الثقيل، لصالح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقطع بيبو إجازته التي كان يقضيها في الساحل الشمالي، من أجل عقد جلسة مع رمضان صبحي نجم الفريق، وحسم موقفه من البقاء.

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وعقد محمود الخطيب جلسة مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي حتى نهاية الموسم لاقناعه بالبقاء في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجح رئيس النادي الأهلي، في الحصول على موافقة اللاعب لمدة موسم آخر، على أن يرحل في حال تلقيه أي عرض أوروبي مناسب.

وكان الأهلي رفع عرضه ليدرسفيلد لـ 3.5 مليون جنية استرليني، لضم رمضان صبحي، بشكل نهائي، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن.