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رياضة | بالمواعيد.. مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة اكتمل عقدها بعد فوز الإسباني على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإضافة إلى فوز بايرن ميونخ الألماني على الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباريات العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير العالمية أنه من المقرر أن تقام جميع المباريات في العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الدور الواحد وليس بمبارتي الذهاب والعودة كما كان معتاد بناء على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب تفشي وباء .

وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي :-

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- أتالانتا الإيطالي × باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء 12 أغسطس

- لايبزيج الألماني × أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الخميس 13 أغسطس

- برشلونة الإسباني × بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة 14 أغسطس

- مانشستر سيتي الإنجليزي × ليون الفرنسي يوم السبت 15 أغسطس

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