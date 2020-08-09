رياضة | فايلر يصدم ثنائي الأهلي ويرفض عودتهم من الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم ثنائي الأهلي ويرفض عودتهم من الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من إستعادة ثنائي الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ فايلر، لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح رفضه عودة الثنائي المعار باسم علي الظهير الأيمن المعار إلى الجونة، إلى جانب ناصر ماهر صانع الألعاب المعار لصفوف سموحة، بالموسم الحالي.

وأكد فايلر مع لجنة التخطيط، عدم الحاجة لجهود ناصر ماهر في ظل تواجد أكثر من لاعب بالفريق مثل محمد مجدي أفشة ووليد سليمان إلى جانب الصاعد محمد فخري.

كما تحفظ فايلر على عودة باسم علي رغم رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم موضحا أنه ليس في حاجة لعودة اللاعب في الموسم المقبل.