رياضة | تشيلسي يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسعى لضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يسعى لتعزيز وتدعيم خط دفاعه في الصيف الحالي وذلك إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل علمًا بأن النادي اللندني عقد حتى الآن صفقتين هما حكيم زياش وتيمو فيرنر.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن تشيلسي مستعد للتعاقد مع جون ستونز البالغ من العمر 26 عامًا في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيسي يخطط لتقديم عرضًا تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع المدافع الذي أصبح حبيساً لمقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جون ستونز إنضم إلى مانشستر سيتي في 2016 قادمًا من إيفرتون وخاض مع المان سيتي حتى الآن 133 مباراة في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.