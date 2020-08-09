رياضة | الزمالك: تركيزنا الأكبر على دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: تركيزنا الأكبر على دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بعودة الدوري المصري من جديد، رغم مخاوف فيروس كورونا.
وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال أحمد جلال خلال تصريحات صحفية:" سعداء بعودة الدوري المصري، ونستعد من خلاله لمواجهات دوري أبطال إفريقيا".
وتابع:" أتمنى أن تسير الأمور بخير في تلك الأجواء ومع إصابة بعض اللاعبين وغياب الآخرين".
وأتم:" ندعم الفريق بالكامل وكرة القدم ليست خاضعة لأي توقعات، والزمالك في دوريات كثيرة ماضية كان متأخرًا ووصل للأمام، ولكن كما قلت تركيزنا الأكبر هو المواجهة الإفريقية".