رياضة | الزمالك: تركيزنا الأكبر على دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: تركيزنا الأكبر على دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بعودة الدوري المصري من جديد، رغم مخاوف فيروس كورونا.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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وقال أحمد جلال خلال تصريحات صحفية:" سعداء بعودة الدوري المصري، ونستعد من خلاله لمواجهات دوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" أتمنى أن تسير الأمور بخير في تلك الأجواء ومع إصابة بعض اللاعبين وغياب الآخرين".

وأتم:" ندعم الفريق بالكامل وكرة القدم ليست خاضعة لأي توقعات، والزمالك في دوريات كثيرة ماضية كان متأخرًا ووصل للأمام، ولكن كما قلت تركيزنا الأكبر هو المواجهة الإفريقية".