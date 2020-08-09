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رياضة | الزمالك: تركيزنا الأكبر على دوري أبطال أفريقيا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: تركيزنا الأكبر على دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بعودة من جديد، رغم مخاوف فيروس .

وتوقفت كل الأنشطة في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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وقال أحمد جلال خلال تصريحات صحفية:" سعداء بعودة الدوري المصري، ونستعد من خلاله لمواجهات دوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" أتمنى أن تسير الأمور بخير في تلك الأجواء ومع إصابة بعض اللاعبين وغياب الآخرين".

وأتم:" ندعم الفريق بالكامل وكرة القدم ليست خاضعة لأي توقعات، والزمالك في دوريات كثيرة ماضية كان متأخرًا ووصل للأمام، ولكن كما قلت تركيزنا الأكبر هو المواجهة الإفريقية".

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