رياضة | برشلونة يصر على ضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصر على ضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الشاب إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية علمًا بأن جارسيا من خريجي أكاديمية النادي الكتالوني.

وأفادت شبكة جول العالمية بأن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 23 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت للتخلي عن خدمات جارسيا.

وأكدت الشبكة العالمية أن برشلونة يرغر في دفع 10 ملايين يورو فقط مقابل التعاقد مع جارسيا خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ينتهي عقده مع مانشستر في صيف 2021.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن جارسيا إنضم إلى مانشستر ستيي في 2017 قادمًا من أكاديمية برشلونة وخاض مع الفريق الأول لمانشستر سيتي حتى الآن 22 مباراة في جميع البطولات.