رياضة | موليكا يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موليكا يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي حقيقة الأنباء التي ربطت بينه وبين الانتقال إلى الزمالك بعد ظهوره بقميص الفريق من خلال فيديو مصور.

وأثار موليكا الجدل بعد ظهوره في أحد صالات الألعاب الرياضية وهو يتدرب بقميص الزمالك ليربط مشجعو الفارس الأبيض الفيديو بحسم الزمالك لصفقة انتقال موليكا إلى صفوف القلعة البيضاء.

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وكان موليكا قد حصل على قميص الزمالك في اللقاء الذي جمع مازيمبي والزمالك على استاد السلام ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تبادل القمصان مع محمود علاء مدافع الزمالك عقب المباراة.

وقال موليكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أود أن أشكر كل المشجعين على حبهم ودعمهم لكنه كان مجرد تيشيرت تدريب".

وعلق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك على ظهور موليكا بقميص الزمالك قائلا: "أقسم بالله لا أعرفه ولو كان لاعبا جيداً سأتمنى أن ينضم للزمالك ولنا جمهور في كل مكان.