رياضة | كلوب يتحدث عن اللحظة التي لا يمكن نسيانها مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن اللحظة التي لا يمكن نسيانها مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح عن اللحظة المميزة في مسيرته الكروية وذلك في فيلم وثائقي جديد ظهر مؤخرا.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "في ليلة فوز تشيلسي على مانشستر سيتي لم أتمالك نفسي من البكاء الشديد".

وتابع: "إنها لحظة مميزة في مسيرتي لا يمكن أن أنساها أبدا، لقد كانت مذهلة حقا بتواجد بعض اللاعبين وغياب بعضهم".

وواصل: "لم أتمكن من متابعة الاتصال مع زوجتي حينها لأني كنت منهمر في البكاء بشكل كبير".