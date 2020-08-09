رياضة | سيراميكا كليوباترا يجري المسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يجري المسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تواجد وفد من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإجراء المسحة داخل الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، لإجراء المسحات.

يأتي ذلك قبل السماح للأندية بالتدريبات، استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الثانية في العشرين من سبتمبر الجاري، حيث يتصدر نادي سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز.

ومن جانبه أشاد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي بتلك الخطوة، حيث يراها خطوة مهمة نحو استئناف المسابقة، مشددا على استعدادات ناديه بشكل كبير لتحقيق حلم الصعود، مؤكدا أن اللاعبون لديهم حالة كبيرة من الشغف باستئناف التدريبات وخوض المباريات الرسمية والودية.