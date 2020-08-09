رياضة | بعد التعاقد معه من مان يونايتد.. ليل يعير جوميز إلى بوافيستا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد معه من مان يونايتد.. ليل يعير جوميز إلى بوافيستا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي ليل الفرنسي مع أنجيل جوميز لاعب مانشستر يونايتد السابق بعقد لمدة 5 سنوات وإعارته لنادي بوافيستا البرتغالي لمدة عام.

وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيستا البرتغالي ليلعب له في موسم 2020-2021.

وبدأ جوميز (19 عاماً) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاماً في مايو 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سناً يمثل يونايتد منذ دنكان إدواردز في 1953.

وترك جوميز النادي الإنجليزي في أول يوليو الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد.