شكرا لقرائتكم خبر عن «حسام وإبراهيم».. الماركة المسجلة للكرة المصرية تطفئ الشمعة 54 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل التوأم الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، ‏حسام وإبراهيم حسن، اليوم الموافق العاشر من أغسطس بعيد ميلادهما الـ54.‏

وعُرف التوءم بحماسهما الشديد وروحهما القتالية داخل المستطيل الأخضر، ‏ليحفرا اسميهما بحروف من ذهب فى سجلات الكرة المصرية من خلال ‏تاريخ حافل ومشرف مع المستديرة.‏

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز المحطات التاريخية فى رحلة ‏التوأم حسام وإبراهيم حسن مع الملاعب بمناسبة إتمامها عامهما الـ54.‏

بدأ حسام حسن مشواره على المستوى الدولى مع منتخب مصر فى عام ‏‏1985 فى مباراة ودية أمام المنتخب النرويجى، بينما كانت المباراة ‏الدولية الأولى لإبراهيم حسن فى عام 1988 أمام المنتخب البلغارى، ‏ليستمر التوأم عنصرين هامين فى صفوف منتخب الفراعنة لأكثر من ‏عقدين متتاليين، وسجل إبراهيم حسن هدفه الدولى الأول فى شباك ‏المنتخب الكويتى فى مباراة ودية عام 1988 وهو العام الذى شهد تسجيل ‏حسام أول أهدافه الدولية أيضًا فى شباك المنتخب اللبنانى‎.‎

ويعد حسام حسن الهداف التاريخى لفريق الأهلى بمسابقة ‏الدورى المصرى الممتاز مناصفة مع محمود الخطيب بـ109 أهداف لكل ‏منهما، كذلك حسام هو ثانى الهدافين التاريخيين للمسابقة المصرية منذ ‏انطلاقها فى عام 1948، ودوّن حسام شهادة ميلاد أهدافه لجماهير النادى ‏الأحمر بالجولة الرابعة لموسم 1985-1986 بشباك المصرى بملعب ‏بورسعيد.‏

ويرسم حسام البسمة على شفاه المصريين بهدف مبكر فى شباك المنتخب ‏الجزائرى بإياب فاصلة مونديال 1990 بملعب القاهرة ويصنع تاريخاً من ‏ذهب لنفسه بتسجيله هدف صعود الفراعنة للمونديال عقب غياب دام 56 ‏عاماً، وشارك توأمه إبراهيم حسن فى تلك المباراة التاريخية فى السابع ‏عشر من نوفمبر لعام 1989، ومن بعدها شارك الثنائى فى المباريات ‏الثلاث لمنتخب مصر بمونديال إيطاليا 1990 وقدما أداءً مميزاً استحقا ‏عنه الإشادة من الجميع‎.‎ وخاض التوأم حسن تجارب خارجية فى أوروبا بصفوف فريقى باوك ‏اليونانى ونيوشاتل السويسرى فى موسمى 91 و92، وكانا واجهة مشرفة ‏للكرة المصرية، فحقق حسام رقماً قياسياً ببطولة الاتحاد الأوروبى ‏بتسجيله سوبر هاتريك «4 أهداف» بقميص الفريق السويسرى فى شباك ‏سيلتيك الاسكتلندى، كما كان لإبراهيم حسن عدة أهداف مؤثرة أبرزها فى ‏شباك العملاق الإسبانى ريال مدريد بالبطولة الأوروبية، كما خاض حسام ‏حسن تجربة احترافية مع فريق العين الإماراتى قاد خلالها الفريق للتتويج بالدورى‎.‎ وحطم حسام جميع القواعد ونزع ثوب اليأس وأعلن التحدى وسجل ‏قناص مصر 7 أهداف بمنافسات أمم إفريقيا 1998 ببوركينا فاسو قاد بها ‏المنتخب المصرى لتتويج تاريخى باللقب الرابع تحت قيادة الجنرال ‏والأب الروحى للتوأم محمود الجوهرى، واعتلى حسام بأهدافه السبعة ‏صدارة هدافى المسابقة القارية مناصفة مع ماكارثى نجم جنوب إفريقيا ‏لتكون واحدة من أبرز محطاته على مدار مشواره الكروى، التى أعادت ‏بريقه ولمعانه مجدداً.‏

تحدٍ جديد للتوأم حسن عقب الرحيل عن صفوف الأهلى مع نهاية الألفية ‏الثانية، وانتقالهما للزمالك فى صيف 2000، فيقدمان مواسم تاريخية ‏بالقميص الأبيض ويقودان أبناء ميت عقبة لعدة ألقاب قارية ومحلية فى ‏إنجاز جديد، فيضرب التوأم مثالاً فى العزيمة والروح ويرفضان ‏الانكسار ويتحليان بروح الانتصار، وقاد التوأم الفارس الأبيض لمعانقة ‏الدورى 3 مرات وكأس مصر مرة واحدة، فضلاً عن لقبين للسوبر ‏المصرى ولقب دورى أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقى.‏

حسام حسن كان على موعد مع دخول التاريخ واجتياز حاجز الـ 100 ‏هدف بمسابقة الدورى المصرى، فيسجل الهدف المئوى له بالدورى ‏بقميص الأهلى فى شباك المقاولون العرب موسم 1998-1999، ويقود ‏المارد الأحمر لانتصار قاتل مع الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة.‏

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ويقوم الاتحاد الدولى «فيفا» بتكريم حسام حسن من قبل رئيس الاتحاد ‏السابق جوزيف بلاتر، قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس ‏العالم 2002، كأكثر لاعبى العالم خوضاً للمباريات الدولية، ليصبح ‏حسام حسن هو عميد لاعبى العالم ويتربع لسنوات طويلة على عرش ‏لاعبى العالم، حيث خاض 176 مباراة دولية فى تاريخه قبل أن يتعداه ‏زميله بصفوف المنتخب القومى أحمد حسن «العميد الحالى» للاعبى ‏العالم‎.‎

ويعد حسام حسن الهداف التاريخى لمنتخب مصر الأول برصيد ‏‏76 هدفاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الراحل حسن الشاذلى ‏صاحب الـ44 هدفاً، كما يعد حسام أول لاعب يتوج بلقب أمم إفريقيا ‏بفارق زمنى 20 عاماً، فحقق اللقب مع الفراعنة فى 1986 و2006.‏ ويأتى حسام حسن فى المرتبة الخامسة للهدافين التاريخيين لكأس أمم ‏إفريقيا برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع الكاميرونى باتريك مبوما ‏والإيفوارى دروجبا، وهو ثانى الهدافين التاريخيين لمصر فى البطولة ‏بعد الراحل حسن الشاذلى صاحب الـ12 هدفاً.‏ وحقق حسام لقب هداف الدورى المصرى مرتين بواقع مرة مع الأهلى ‏وأخرى مع الزمالك، وأكثر لاعب تُوج بلقب الدورى فى مصر، وذلك فى ‏‏14 موسمًا بواقع 11 مع الأهلى و3 مع الزمالك‎.‎ وعلى مدار مشوارهما التدريبى سوياً، تقلد حسام الإدارة الفنية للعديد من ‏الأندية المحلية مع إبراهيم الذى تولى منصب مدير الكرة رفقته، حيث ‏كان التوأم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز بلوغ نهائيات المونديال ‏مع المنتخب الأردنى فى تصفيات نسخة 2014، كما حقق التوأم وصافة ‏كأس مصر موسم 20106-2017 مع المصرى، بالإضافة إلى بلوغ ‏نصف نهائى الكونفيدرالية فى 2018، ووضع الفريق البورسعيدى فى ‏مكانة مرموقة بترتيب المسابقة المصرية ودخول المربع الذهبى خلال 3 ‏مواسم متتالية.‏ حسام وإبراهيم حسن، أيقونة للكرة المصرية، وتاريخ حافل مع الملاعب ‏من الصعب تكراره، ليبقى التوأم علامة مسجلة فى تاريخ اللعبة على ‏المستوى العربى والإفريقى.‏