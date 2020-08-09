«حسام وإبراهيم».. الماركة المسجلة للكرة المصرية تطفئ الشمعة 54

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل التوأم الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، حسام وإبراهيم حسن، اليوم الموافق العاشر من أغسطس بعيد ميلادهما الـ54.
وعُرف التوءم بحماسهما الشديد وروحهما القتالية داخل المستطيل الأخضر، ليحفرا اسميهما بحروف من ذهب فى سجلات الكرة المصرية من خلال تاريخ حافل ومشرف مع المستديرة.
ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز المحطات التاريخية فى رحلة التوأم حسام وإبراهيم حسن مع الملاعب بمناسبة إتمامها عامهما الـ54.
بدأ حسام حسن مشواره على المستوى الدولى مع منتخب مصر فى عام 1985 فى مباراة ودية أمام المنتخب النرويجى، بينما كانت المباراة الدولية الأولى لإبراهيم حسن فى عام 1988 أمام المنتخب البلغارى، ليستمر التوأم عنصرين هامين فى صفوف منتخب الفراعنة لأكثر من عقدين متتاليين، وسجل إبراهيم حسن هدفه الدولى الأول فى شباك المنتخب الكويتى فى مباراة ودية عام 1988 وهو العام الذى شهد تسجيل حسام أول أهدافه الدولية أيضًا فى شباك المنتخب اللبنانى.
ويعد حسام حسن الهداف التاريخى لفريق الأهلى بمسابقة الدورى المصرى الممتاز مناصفة مع محمود الخطيب بـ109 أهداف لكل منهما، كذلك حسام هو ثانى الهدافين التاريخيين للمسابقة المصرية منذ انطلاقها فى عام 1948، ودوّن حسام شهادة ميلاد أهدافه لجماهير النادى الأحمر بالجولة الرابعة لموسم 1985-1986 بشباك المصرى بملعب بورسعيد.
ويرسم حسام البسمة على شفاه المصريين بهدف مبكر فى شباك المنتخب الجزائرى بإياب فاصلة مونديال 1990 بملعب القاهرة ويصنع تاريخاً من ذهب لنفسه بتسجيله هدف صعود الفراعنة للمونديال عقب غياب دام 56 عاماً، وشارك توأمه إبراهيم حسن فى تلك المباراة التاريخية فى السابع عشر من نوفمبر لعام 1989، ومن بعدها شارك الثنائى فى المباريات الثلاث لمنتخب مصر بمونديال إيطاليا 1990 وقدما أداءً مميزاً استحقا عنه الإشادة من الجميع. وخاض التوأم حسن تجارب خارجية فى أوروبا بصفوف فريقى باوك اليونانى ونيوشاتل السويسرى فى موسمى 91 و92، وكانا واجهة مشرفة للكرة المصرية، فحقق حسام رقماً قياسياً ببطولة الاتحاد الأوروبى بتسجيله سوبر هاتريك «4 أهداف» بقميص الفريق السويسرى فى شباك سيلتيك الاسكتلندى، كما كان لإبراهيم حسن عدة أهداف مؤثرة أبرزها فى شباك العملاق الإسبانى ريال مدريد بالبطولة الأوروبية، كما خاض حسام حسن تجربة احترافية مع فريق العين الإماراتى قاد خلالها الفريق للتتويج بالدورى. وحطم حسام جميع القواعد ونزع ثوب اليأس وأعلن التحدى وسجل قناص مصر 7 أهداف بمنافسات أمم إفريقيا 1998 ببوركينا فاسو قاد بها المنتخب المصرى لتتويج تاريخى باللقب الرابع تحت قيادة الجنرال والأب الروحى للتوأم محمود الجوهرى، واعتلى حسام بأهدافه السبعة صدارة هدافى المسابقة القارية مناصفة مع ماكارثى نجم جنوب إفريقيا لتكون واحدة من أبرز محطاته على مدار مشواره الكروى، التى أعادت بريقه ولمعانه مجدداً.
تحدٍ جديد للتوأم حسن عقب الرحيل عن صفوف الأهلى مع نهاية الألفية الثانية، وانتقالهما للزمالك فى صيف 2000، فيقدمان مواسم تاريخية بالقميص الأبيض ويقودان أبناء ميت عقبة لعدة ألقاب قارية ومحلية فى إنجاز جديد، فيضرب التوأم مثالاً فى العزيمة والروح ويرفضان الانكسار ويتحليان بروح الانتصار، وقاد التوأم الفارس الأبيض لمعانقة الدورى 3 مرات وكأس مصر مرة واحدة، فضلاً عن لقبين للسوبر المصرى ولقب دورى أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقى.
حسام حسن كان على موعد مع دخول التاريخ واجتياز حاجز الـ 100 هدف بمسابقة الدورى المصرى، فيسجل الهدف المئوى له بالدورى بقميص الأهلى فى شباك المقاولون العرب موسم 1998-1999، ويقود المارد الأحمر لانتصار قاتل مع الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة.
ويقوم الاتحاد الدولى «فيفا» بتكريم حسام حسن من قبل رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر، قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2002، كأكثر لاعبى العالم خوضاً للمباريات الدولية، ليصبح حسام حسن هو عميد لاعبى العالم ويتربع لسنوات طويلة على عرش لاعبى العالم، حيث خاض 176 مباراة دولية فى تاريخه قبل أن يتعداه زميله بصفوف المنتخب القومى أحمد حسن «العميد الحالى» للاعبى العالم.
ويعد حسام حسن الهداف التاريخى لمنتخب مصر الأول برصيد 76 هدفاً بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الراحل حسن الشاذلى صاحب الـ44 هدفاً، كما يعد حسام أول لاعب يتوج بلقب أمم إفريقيا بفارق زمنى 20 عاماً، فحقق اللقب مع الفراعنة فى 1986 و2006. ويأتى حسام حسن فى المرتبة الخامسة للهدافين التاريخيين لكأس أمم إفريقيا برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع الكاميرونى باتريك مبوما والإيفوارى دروجبا، وهو ثانى الهدافين التاريخيين لمصر فى البطولة بعد الراحل حسن الشاذلى صاحب الـ12 هدفاً. وحقق حسام لقب هداف الدورى المصرى مرتين بواقع مرة مع الأهلى وأخرى مع الزمالك، وأكثر لاعب تُوج بلقب الدورى فى مصر، وذلك فى 14 موسمًا بواقع 11 مع الأهلى و3 مع الزمالك. وعلى مدار مشوارهما التدريبى سوياً، تقلد حسام الإدارة الفنية للعديد من الأندية المحلية مع إبراهيم الذى تولى منصب مدير الكرة رفقته، حيث كان التوأم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز بلوغ نهائيات المونديال مع المنتخب الأردنى فى تصفيات نسخة 2014، كما حقق التوأم وصافة كأس مصر موسم 20106-2017 مع المصرى، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائى الكونفيدرالية فى 2018، ووضع الفريق البورسعيدى فى مكانة مرموقة بترتيب المسابقة المصرية ودخول المربع الذهبى خلال 3 مواسم متتالية. حسام وإبراهيم حسن، أيقونة للكرة المصرية، وتاريخ حافل مع الملاعب من الصعب تكراره، ليبقى التوأم علامة مسجلة فى تاريخ اللعبة على المستوى العربى والإفريقى.
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