شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى والدة الحارس أحمد مسعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى واجب العزاء، لأحمد مسعود، ‏حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم فى وفاة والدته. ‎ وكتب الحساب الرسمى لفريق المصرى البورسعيدى عبر موقع التواصل ‏الاجتماعى تويتر: «مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية، يشاطر ‏بخالص الأسى الكابتن أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول للكرة ‏بالنادى، أحزانه فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته‎.» وأضاف عبر الحساب: داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن ‏يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه ‏راجعون‎.‎ وكتب أحمد مسعود عبر حسابه: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ‏وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله «إمى»، لا يسعنا إلا أن نقول ‏كما علمنا رسول الله، اللهم أجرنا فى مصيبتنا هذه واخلفنا خيراً منها‎.». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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