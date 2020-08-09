شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة مسحة لاعبي الزمالك والجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك تسلمه نتيجة العينة والمسحة الأخيرة للاعبي الفريق التى اجراها اللاعبون والجهاز الفني. وأكد أسامة سلبية جميع عينات الفريق وعدم وجود أي اصابات بفيروس كورونا بين صفوف القلعة البيضاء بعد ان خاض الفريق مباراته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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