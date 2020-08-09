شكرا لقرائتكم عمر كمال لاعب المصري يعلن اصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري اصابته بفيروس كورونا ضمن الـ16 لاعبا الذين أعلن عن اصابتهم فريق المصري اليوم الأحد.

أكد عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجيل تأجيل مباريات الفريق بعد ظهور 16 حالة بين اللاعبين مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، وأضاف عبد الظاهر في تصريحات خاصة أن رئيس اللجنة الطبية أكد أنه ليس مختص بتأجيل المباريات.

كما أكد عبد الظاهر أنه تواصل مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، ويقوم النادي حالياً بإعداد مذكرة لتقديمها للاتحاد من أجل تأجيل مبارياته لانه لا يوجد لاعبين لخوضها.

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واصل عبد الظاهر معرباً عن اندهاشة من تفاقم الاصابات خاصة أن الأمور كانت جيدة حتى مباراة الزمالك واللاعبين لم يغادروا المعسكر عقب اللقاء، وغير معروف سبب تطور الإصابات بهذا الشكل.

كان طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قد أعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العشري في تصريحات لـ "الخليج 365": حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعي وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التي أجريناها لمباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

واصل العشري: الفريق سيدخل العزل بالكامل في بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردي في الإسكندرية، وعن الأعراض التي ظهرت عليه قال العشري: أنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.