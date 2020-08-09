شكرا لقرائتكم أحمد عادل ميسي يؤكد اصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عادل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي ايجابية عينة فيروس كورونا المستجد التي خضع لها مع لاعبي الفريق قبل مواجهة حرس الحدود المرتقبة غداً.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماع انستجرام تأكيد ايجابية العينة التي اخذت منه.

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احمد عادل ميسي

تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني اخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بتأكد إصابة ستة عشر من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، وذلك عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة أمس والتي تسبق لقاء حرس الحدود المقرر إقامته غدا في الرابعة عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب.

هذا وقد طالب مجلس إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجلٍ غير مسمى نتيجة للظروف الحالية ، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.