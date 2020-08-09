شكرا لقرائتكم خبر عن «فاروق» يطمئن الجماهير بعد التعرض لحادث طريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد فاروق، نجم وصانع ألعاب فريق بيراميدز والأهلى والمقاولون العرب السابق، لحادث سير بسيارته، صباح السبت الماضى.
ونشر «فاروق» «ستورى»، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» لسيارته والأضرار التى تعرضت لها عقب الحادث.
وكتب «فاروق» على الصورة، فى تعليقه على الحادث: «الحمد لله، يا رب نهدأ»، وطمأن اللاعب متابعيه على سلامته، مؤكدًا أنه بخير.
ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
وكان بيراميدز قد أنهى مشواره بالدورى قبل فترة التوقف بالحصول على 32 نقطة وتحقيق المركز الرابع، حيث يسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية فى المسابقة وحصد مركز متقدم يسمح له بالمشاركة الإفريقية مجددًا فى الموسم المقبل، بعد مشاركته المميزة فى النسخة الجارية من الكونفيدرالية.
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