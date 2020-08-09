شكرا لقرائتكم خبر عن «فاروق» يطمئن الجماهير بعد التعرض لحادث طريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد فاروق، نجم وصانع ألعاب فريق بيراميدز والأهلى ‏والمقاولون العرب السابق، لحادث سير بسيارته، صباح السبت الماضى.‎ ‎

ونشر «فاروق» «ستورى»، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل ‏الاجتماعى «إنستجرام» لسيارته والأضرار التى تعرضت لها عقب ‏الحادث.‏

وكتب «فاروق» على الصورة، فى تعليقه على الحادث: «الحمد لله، يا رب ‏نهدأ»، وطمأن اللاعب متابعيه على سلامته، مؤكدًا أنه بخير.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن ‏منافسات مسابقة الدورى الممتاز‎.‎

وكان بيراميدز قد أنهى مشواره بالدورى قبل فترة التوقف بالحصول ‏على 32 نقطة وتحقيق المركز الرابع، حيث يسعى الفريق لمواصلة ‏عروضه القوية فى المسابقة وحصد مركز متقدم يسمح له بالمشاركة ‏الإفريقية مجددًا فى الموسم المقبل، بعد مشاركته المميزة فى النسخة ‏الجارية من الكونفيدرالية.

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