شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور إصابات «كورونا» بالفريق البورسعيدي.. تأجيل مباراة الحرس والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عضو مجلس ادارة بارز داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، استقرار الرأي داخل الجبلاية على تأجيل مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي المصري امام نظيره حرس الحدود وذلك بعد ظهور أكثر من 16 حالة اصابة بفيروس كورونا .

يأتي هذا بعدما طلب مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، تأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الإثنين، بعد اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق بينهم طارق العشرى، المدير الفني، وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضى.

وقال عضو اللجنة الخماسية الذي رفض ذكر اسمه ان القرار الرسمي سيصدر في غضون ساعات لاستحالة خوض المصري للمباراة.