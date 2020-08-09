شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: دوري «كورونا» فاشل.. والأندية ستدفع الثمن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن جميع أندية وفرق الدوري الممتاز ستدفع ثمن القرار الخاطئ للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا بعودة الدوري، خصوصًا بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بكورونا وآخرها 16 حالة جديدة ضربت فريق المصري البورسعيدي.
واعتبر رئيس القلعة البيضاء أن هذا العدد بصفوف فريق واحد بعد استئناف الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤشر خطير، سيؤثر سلبًا على صحة وسلامة وأرواح اللاعبين والأجهزة الفنية.
وقال: «للأسف الجميع يعلم أن دوري (كورونا) دوري فاشل، لكن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، يريد مجاملة الأهلي ومجلسه بمنحه أي لقب أو بطولة هذا الموسم من أجل الحفاظ على شكله أمام جماهيره وجمعيته العمومية».
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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