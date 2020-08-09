شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على إصابات المصري بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تمنياته بالشفاء العاجل لطارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، وللاعبين والجهاز الفني والإداري، الذين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، بعد المسحة الأخيرة التي أسفرت عن وجود 16 حالة إصابة جديدة بصفوف الفريق البورسعيدي.

وقال منصور، إنه سبق أن حذر من هذا الأمر وقال مرارا إن الإصابات بكورونا ستزيد مع عودة الدوري والاختلاط بين الفرق وبعضها البعض، خصوصا فرق المحافظات التي تضطر للسفر من محافظة لأخرى، وبالتالي تصبح معرضة أكثر للإصابة بكورونا.

وأكد منصور أنه مازال متمسكًا برأيه وقراره برفض عودة واستكمال الدوري، لأن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية أهم مليون مرة من لقب أو بطولة.

واعتبر رئيس نادي الزمالك قرار عودة الدوري واستكمال الموسم القديم قرارًا خاطئًا من اللجنة الخماسية التي وصفها بالفاشلة وعليها تحمل المسؤولية.