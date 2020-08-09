«فوافي» و«أمين» يقودان هجوم المقاصة في مواجهة أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 18 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل
الدفاع: أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي.
خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبدالله مجدي
الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي ومحمد دبش ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح عاشور.
يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 14 نقطة ويحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري.
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