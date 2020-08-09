«فوافي» و«أمين» يقودان هجوم المقاصة في مواجهة أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة أسوان، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 18 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل الدفاع: أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي. خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبدالله مجدي الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي ومحمد دبش ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح عاشور. Advertisements يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 14 نقطة ويحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري. الوضع في مصر

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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