شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في الزمالك بعد الإعلان عن إصابات «كورونا» بفريق المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق، بين صفوف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عقب إعلان النادى المصرى البورسعيدى، اكتشاف 16 حالة كورونا في الفريق بين اللاعبين والجهاز الفنى، بينهم طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضى، وذلك بسبب المباراة التي اقيمت بين الفريقين الخميس الماضى، في الجولة الـ 14 المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب برج العرب.

وانتشر القلق بين لاعبي الزمالك بعد إعلان الخبر، خصوصا وأن اللاعبين صافحوا بعضهم وحدث احتكاك بينهم خلال المباراة، بالإضافة إلى تواجد النادى المصرى في معسكر بمدينة برج العرب وهو نفس مكان تواجد نادى الزمالك الذي يستعد لمباراته أمام الاتحاد السكندرى غدا.