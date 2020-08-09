شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البيضاوي المغربي يخضع لمسحة كورونا بعد إلغاء مباراة أوليمبيك الدشيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت السلطات المحلية المغربية بالدشيرة قرب مدينة أغادير المغربية، السماح لفريقها أوليمبيك الدشيرة بخوض مباراته أمام فريق الاتحاد البيضاوي، والتي كان مقررا إجراؤها، اليوم الأحد، في الدوري الاحترافي بالقسم الثاني.

ورفضت السلطات السماح بإجراء المباراة بعد تسجيل حالة كورونا في صفوف لاعب من فريق الاتحاد البيضاوي.

وعاد الفريق إلى مدينة البيضاء من أجل إخضاع لاعبيه من جديد لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.