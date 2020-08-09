شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابات «كورونا».. المصري يطلب رسميًا تأجيل مباراة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى تأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الإثنين، بعد اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق، بينهم طارق العشرى، المدير الفني، وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضى.

واكتشف الفريق الإصابات بعد إجرائه المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، استعدادًا لمباراة الحدود غدًا.

وأكد المصري أن هذا العدد يمثل كارثة وهو ما يستحيل معه إقامة اللقاء.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحى ببورسعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه.