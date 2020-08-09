شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابات «كورونا».. المصري يطلب رسميًا تأجيل مباراة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى تأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المؤجلة من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الإثنين، بعد اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق، بينهم طارق العشرى، المدير الفني، وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضى.
واكتشف الفريق الإصابات بعد إجرائه المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، استعدادًا لمباراة الحدود غدًا.
وأكد المصري أن هذا العدد يمثل كارثة وهو ما يستحيل معه إقامة اللقاء.
وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحى ببورسعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابات «كورونا».. المصري يطلب رسميًا تأجيل مباراة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.