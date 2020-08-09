شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح للعشري بعد إصابته بكورونا: يجب إعادة التفكير في قرار عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصري في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن هناك حالة من القلق داخل صفوف الفريق بسبب كثرة الأعداد المصابة بالكورونا، خاصة أن نتائج المسحات السبع التي أجراها الفريق قبل استئناف الدورى جاءت نتائجها سلبية، وسادت حالة من القلق بعد ظهور نتيجة المسحة التي أجراها الفريق أمس قبل مواجهة حرس الحدود وأثبتت إصابة 16 فردا داخل الفريق، وإصابة الجهاز الفنى بالكامل باستثناء محمود عطا، المدرب العام.

وكشف عن أنه ألغى معسكر الفريق الحالي استعدادا لمواجهة الحدود، وجميع اللاعبين التزموا العزل الصحي في منازلهم لحين معرفة موقف مباريات الفريق.

وقال العشري إنه لابد من التفكير مرة أخرى في استئناف بطولة الدورى بعد الإصابات التي ضربت الفريق، من منطلق الحرص على سلامة اللاعبين، لافتاً إلى أن هناك مخاوف من جانب عدد من مسؤولى أندية الدورى الممتاز من فيروس كورونا، لاسيما بعدما أعلن نادى الإنتاج الحربي في وقت سابق إصابة 19 فرداً داخل الفريق.