شكرا لقرائتكم خبر عن 23 إصابة بكورونا في اتحاد طنجة المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي رسميًا، اليوم الأحد، إيجابية 23 عينة لفيروس كورونا بصفوف الفريق ما بين لاعبين وجهاز فني وإداريين.

ويعد وجود 23 حالة إصابة بفيروس كورونا هي الأعلى بين جميع أندية العالم منذ ظهور فيروس كورونا.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، نشره اليوم: «يبلغ نادي اتحاد طنجة بأسف شديد أن المسحة الطبية التي خضع لها كل مكونات الفريق صباح أمس السبت، للكشف عن فيروس كورونا، جاءت 23 منها إيجابية».

ويتعلق الأمر بـ16 لاعبًا، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي، و3 أفراد من إدارة النادي، ومكلف بمعدات الفريق.

وأجرى اتحاد طنجة هذه التحاليل بعدما ظهرت أعراض على فئة كبيرة من أطقم ولاعبي الفريق، رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي واحترامه التام للبروتوكول الصحي.

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