شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يؤكد التوسع جغرافيًا في تنفيذ مبادرة «دراجتك.. صحتك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الجهات التنفيذية بالوزارة تفاصيل مبادرة «دراجتك.. صحتك»، مشددًا خلال الاجتماع على استمرارية المبادرة خلال الفترة المقبلة والتوسع فيها جغرافيًا من خلال فتح منافذ للتوزيع في مختلف المحافظات.
وقال «صبحي» إن الآلية الوحيدة التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع إيجاد طريقة للحجز المستدام طبقاً لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات سيادته بالعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,314
-
تعافي
51,672
-
وفيات
4,992
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يؤكد التوسع جغرافيًا في تنفيذ مبادرة «دراجتك.. صحتك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.