شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يؤكد التوسع جغرافيًا في تنفيذ مبادرة «دراجتك.. صحتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الجهات التنفيذية بالوزارة تفاصيل مبادرة «دراجتك.. صحتك»، مشددًا خلال الاجتماع على استمرارية المبادرة خلال الفترة المقبلة والتوسع فيها جغرافيًا من خلال فتح منافذ للتوزيع في مختلف المحافظات.

وقال «صبحي» إن الآلية الوحيدة التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع إيجاد طريقة للحجز المستدام طبقاً لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات سيادته بالعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات.