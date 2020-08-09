شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعتمد «انخراط الشباب من أجل المشاركة العالمية» عنوانًا لليوم العالمي للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات وترتيبات الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للشباب، والمزمع انعقاده 12 أغسطس الجاري، تحت عنوان «انخراط الشباب من أجل المشاركة العالمية»، مع السادة مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة .

و صرّح وزير الشباب والرياضة، بإن الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة بيئة داعمة له جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة، مشيراً إلى أهمية العمل على إعداد الشباب من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية ومهارات العمل واعداد المشروعات الصغيرة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص .

ويحتفل به العالم سنوياً يوم ١٢ أغسطس وذلك لمدى أهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعتادت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وكذلك هيئات الأمم المتحدة في مصر على الاحتفال بهذا اليوم تأكيداً على دعمهم لتنمية الشباب في مصر،والتأكيد دورهم في التعامل مع أزمة كورونا .

كما بحث وزير الرياضة استئناف التدريبات والتجهيزات الخاصة بالمشروع القومي للموهبة والبطل والأولمبي ومراحل وخطوات انتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات من خلال اللجان العلمية والفنية المختصة بذلك .