شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: ننتظر قرار «كاف» بشأن ارتباطات المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية، لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدوري بعد عودة النشاط الكروي واستئناف المنافسات.

ويحضر الاجتماع محمد بركات، مدير المتتخب، وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

ويناقش حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب استعدادا لأول توقف دولي.

ويسعى المدير الفني ومعاونوه لوضع كل السيناريوهات الممكنة للاستعداد للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف ارتباطات المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022.