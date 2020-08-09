شكرا لقرائتكم خبر عن 16 إصابة بكورونا في المصري البورسعيدي بينهم «العشري» و«السقا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى المصرى البورسعيدى عن إيجابية عينات مسحة كورونا لـ16 فردًا في الفريق، بينهم طارق العشري، المدير الفني، وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس بمعسكر الفريق ببرج العرب استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

وطلب نادي المصري تأجيل مباراة فريقه مع الحدود والمؤجلة من الأسبوع الـ18 بالمسابقة المحلية، والمقررة غدًا، وهو ما يستحيل معها إقامة اللقاء.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي ببورسعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه.