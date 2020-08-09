شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية العينة الـ7 للاعبي طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور ياسر المعداوي، مدير عام نادي طنطا، ظهور نتيجة المسحة السابعة التي أجراها الفريق مؤخرًا، وفقًا لبروتوكول الإجراءات الصحية والطبية التي يتبعها النادي والفريق قبل استئناف بطولة الدوري، وقبل أي مباراة ودية.
وقال «المعداوي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن اتحاد الكرة أبلغ النادي بسلبية العينة السابعة للاعبي الفريق والجهاز الفني، قبل مباراتهم المهمة والمرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري.
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