شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي شباب محافظة الشرقية لمناقشة مشاكلهم وآرائهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشباب من محافظة الشرقية، للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم من أجل تطوير المجالات المختلفة بالمحافظة.
واستمع «صبحي» إلى المبادرات المقدمة من الشباب، بالإضافة إلى مشاكل الشباب التي طرحوها من أجل العمل على تطوير القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة، وكذا آرائهم في الخدمات التي تقدمها الوزارة في المحافظة.
وأكد «صبحي» أهمية انضمام شباب محافظة الشرقية للأنشطة التي تقدمها الوزارة، أو الأنشطة التي تنفذ داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم للشباب المصري في جميع المحافظات.
حضر اللقاء رمزي هندي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومصطفى منصور، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ودكتور يوسف الورداني، مساعد الوزير لبناء القدرات، ومحمد الصفطي، مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.
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