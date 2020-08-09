شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يواصل تدريباته التأهيلية على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
واصل مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.
ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء المصري السابق، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري.
ويسعى الجهاز الفني لتأهيل اللاعب بالصورة الأفضل للمباريات المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له في التاسعة مساء الإثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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