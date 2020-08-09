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جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأكد المدير الفني للاعبين صعوبة المبارة أمام الاتحاد السكندري وأهميتها، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة، كما حذرهم من الفريق المنافس، خاصة أنه يضم لاعبين متميزين.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الممتاز.

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