شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.
وأكد المدير الفني للاعبين صعوبة المبارة أمام الاتحاد السكندري وأهميتها، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.
وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة، كما حذرهم من الفريق المنافس، خاصة أنه يضم لاعبين متميزين.
ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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