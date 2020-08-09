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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوريتسكا: ليفاندوفسكي ظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
أشاد اللاعب ليون غوريتسكا بأداء زميله في فريق بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.
وقال غوريتسكا: "إنه في الواقع ظاهرة. عندما رأيت كيف تدرب الأسبوع الماضي، قلت لنفسي، هل يجب أن أتحدث معه عن سبب عدم ركضه؟ لكنه قال حينها فقط حافظوا على الهدوء! يوم السبت مهم".
وتابع غوريتسكا: "الفوز بالثلاثية هو هدفنا في النهاية، لكنها منافسة مميزة جدًا. لها طابع بطولة أوروبا أو كأس العالم. لكننا حقًا نشعر بالحماس ونتطلع إلى الرحلة".
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