غوريتسكا: ليفاندوفسكي ظاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أشاد اللاعب ليون ​غوريتسكا​ بأداء زميله في فريق ​بايرن ميونيخ​ روبرت ​ليفاندوفسكي​ في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.



وقال غوريتسكا: "إنه في الواقع ظاهرة. عندما رأيت كيف تدرب الأسبوع الماضي، قلت لنفسي، هل يجب أن أتحدث معه عن سبب عدم ركضه؟ لكنه قال حينها فقط حافظوا على الهدوء! يوم السبت مهم".

وتابع غوريتسكا: "الفوز بالثلاثية هو هدفنا في النهاية، لكنها منافسة مميزة جدًا. لها طابع بطولة أوروبا أو كأس العالم. لكننا حقًا نشعر بالحماس ونتطلع إلى الرحلة".