شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير: الفوز بالدوري الاوروبي سيكون أفضل إنجاز لي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 أشار أولي غونار ​سولسكاير​، مدرب فريق ​مانشستر يونايتد​، إلى أن الفوز بكأس الدوري الأوروبي هذا الموسم سيكون أعظم إنجاز في مسيرته.

وقال سولسكاير: "أنا طموح، وأحد أحلامي هو رفع الكأس كمدرب لهذا النادي. أنا مدين بمسيرتي المهنية لهذا النادي، لذا فإن الفوز بشيء كمدرب سيكون أفخر لحظة في حياتي الكروية. سيكون هذا أكبر إنجاز". وأضاف: "كلاعب، كنت جزءًا من فريق رائع. لقد ساهمت بقدر استطاعتي، كنت دائمًا على استعداد. رفع الكأس الآن سيكون أفضل لحظة في مسيرتي".

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