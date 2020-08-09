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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديل بييرو: بإمكان بيرلو مضاهاة ما فعله زيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
أشار اللاعب السابق أليساندرو ديل بييرو إلى أنه يمكن للمدرب الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو أن يضاهي إنجازات زين الدين زيدان في ريال مدريد.
وقال ديل بييرو: "إنها ليست مقارنة عادلة، لأن زيزو عمل بالفعل مع فريق الشباب في ريال مدريد ثم كان مساعد كارلو أنشيلوتي، لكن بيرلو لديه كل ما يلزم للقيام به بشكل أفضل من زيدان. إنه يعرف النادي واللاعبين والموظفين، لذلك أعتقد أنهم تواصلوا بطريقة واضحة للغاية".
وأضاف: "بصراحة، لم أكن لأراهن على أن يصبح المدرب. إنها مفاجأة بالنسبة لي أيضًا. لقد كنت سعيدا بالفعل لتوليه فريق تحت 23 عاما واعتقدت أن هذه كانت الخطوة المناسبة له، لكنه تخطى للأمام، لذلك لا يمكنني إلا أن أتمنى له التوفيق".
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