ويليان يؤكد رحيله عن تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أكد اللاعب البرازيلي ​ويليان​ رحيله عن نادي ​تشيلسي​ في رسالة مفتوحة لجماهير النادي.



وجاء في رسالة ويليان: "لقد كانت سبع سنوات رائعة. في آب 2013 عندما تلقيت العرض من تشيلسي، كنت مقتنعًا أن هذا هو المكان الذي يجب أن ألعب فيه. اليوم أنا متأكد من أنها كانت أفضل القرارات. كانت هناك العديد من الأوقات السعيدة، وبعضها حزين، وكانت هناك ألقاب وكانت دائمًا شديدة للغاية".

وأضاف: "حان الوقت الآن للمضي قدمًا. أنا بالتأكيد سأفتقد زملائي في الفريق. سأفتقد جميع العاملين في النادي الذين عاملوني دائمًا مثل الابن وسأفتقد الجماهير".