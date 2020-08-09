ابراهام: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم وأريد أن أكون مثله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 لفت مهاجم ​تشيلسي​ تامي ​أبراهام​ إلى أن المهاجم روبرت ​ليفاندوفسكي​ هو المعيار الذي يجب أن يسعى إليه المهاجمون الآخرون، وأضاف أن هدفه هو بلوغ المستوى الذي يلعب عليه مهاجم ​بايرن ميونيخ​ حاليًا.

وقال أبراهام: "بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم الآن وهذا هو المستوى الذي يجب أن أصل إليه". وأضاف: "هذا ما أطمح أن أكونه، والمجيء إلى هنا واللعب ضده هو منحنى تعليمي رائع، تجربة رائعة بالنسبة لي. أثناء البناء للموسم المقبل وما بعده، يجب أن أبني نفسي للوصول إلى تلك المستويات".

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