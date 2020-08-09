شكرا لقرائتكم طارق العشري يؤكد إصابته بفيروس كورونا مع السقا و16 لاعبا بالمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العشري في تصريحات لـ "الخليج 365": حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعي وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التي أجريناها لمباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

واصل العشري: الفريق سيدخل العزل بالكامل في بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردي في الاسكندرية.

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وعن الأعراض التي ظهرت عليه قال العشري: أنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.

وكان عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري، قد كشف عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.