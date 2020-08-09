شكرا لقرائتكم أسوان ضد المقاصة.. أحمد كشرى يستقر على تشكيل أبناء الجتوب فى افتتاحية العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مصر المقاصة، في تمام الخامسة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت من جديد إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي واستمرت لـ 147 يوماً، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وجاء تشكيل أسوان كالتالي:مسعد عوض في حراسة المرمى، وأمامه عبد الله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، الحسيني سمير، محمود نعيم، محمد رزق، احمد عامر، كريم الطيب، أحمد صغيري، مصطفى دويدار، فادي فريد.

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وكانت أخر مواجهات مصر المقاصة بالدوري شهدت تعادلا ايجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى في 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في أخر ظهور.

ويحتل المقاصة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .