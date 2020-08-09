شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يؤكد لهيدرسيفيلد الإنجليزي: لن ألعب في مصر لغير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع مسئولو هيدرسيفيلد الإنجليزي رأي رمضان صبحي نجم هجوم منتخبنا الوطني في العروض التي وصلت له مؤخرا وابرزها من الأهلي واولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الايطالي واحد الأندية التركية، كما اكدت ادارة هيدرسيفيلد لرمضان ان مسئول زملكاوي استطلع رأيهم لشرائه، واكد رمضان صبحي لادارة هيدرسيفيلد انه لن يلعب في مصر لغير الأهلي رافضا عرض الزمالك أو أي عرض مصري اخر حتى لو هيحصل على راتب أعلي من الذي سيحصل عليه في الأهلي.

واشترط هيدرسيفيلد الحصول على 7 ملايين ونصف يورو في بداية المفاوضات قبل لن ينجح الأهلي في تخفيض المبلغ ل4 ملايين فقط .

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وطلب هيدرسيفيلد اضافه بند نسبة اعادة البيع بحيث يحصل النادي الأنجليزي علي مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا خاصة وان عرض الأهلي الرسمي لم يشهد تواجد هذا البند.

وأكد مسئولو الأهلي أن الوصول لاتفاق نهائي لشراء رمضان صبحي أمر أصبح قريباً للغاية إلا أن الأزمة الحقيقة تكمن فى رغبة رمضان صبحي الأولى بالعودة من جديد لأوروبا، حيث طلب اللاعب مهلة 5 أيام للحصول على عرض أوروبى جيد، وفى حال عدم تلقيه عرضا جيدا سيوافق على التوقيع للأهلي.

ويراقب مسئولو النادي الأهلي العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علم إدارة القلعة الحمراء أن أندية في أوربا ترغب في شراء اللاعب لكن عرضها المالي ليس كبير، وبات مستقبل رمضان صبحي فى الأهلى واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب ويرغب الأهلى في الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي.

كما تدخل محمود الخطيب فى ملف الصفقة من أجل حسمها سريعاً لاسيما أن الجهاز الفنى فوجئ بأن الفريق ليس من حقه الاستعانة برمضان صبحى غداً فى مباراة إنبى بالدورى لأن هيدرسفيلد لم يُخطر الأهلى كتابياً بتمديد الإعارة، رغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن قبل أشهر أنه من حق الأندية الاحتفاظ بلاعبيها المُعارين حتى نهاية الموسم الجارى بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل المسابقات المحلية والقارية فى العالم كله عدة أشهر.