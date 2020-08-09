شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل موقعة الزمالك فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الاتحاد السكندرى سلبية مسحة كورنا التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى والادارى أمس السبت بمعسكر الفريق ببرج العرب للاطمئنان على حاله اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورنا وذلك تحت قيادة وإشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور عمرو الاشلم ، و قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غدا الاثنين التاسعه مساء ببرج العرب فى الجولة الثامنة عشر من عمر منافسات بطولة الدورى الممتاز ، والتى يبحث فيها الاتحاد عن مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى وتحسين مركزه وسط جدول الدورى.

وتاتى مسحة ضمن الاجراءات المتبعة من جانب اتحاد الكرة بخضوع الاندية قبل ٤٨ ساعة من مباريات الدورى ، حيث جاءت مسحة كورنا الاخيرة للاعبى الاتحاد جميعها سلبية باستثناء اثنين من اللاعبين وإدارى الفريق ، والذى اعلن الجهاز الطبى تحول عينة اثنين منهم الى ايجابى ، واستقبال الجهاز الفنى واللاعبين الخبر بفرحة كبيرة بعد اعلان شفاء الاثنين .

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أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، خاصة أنها تأتى بعد فترة توقف طويلة،وأضاف مدرب الاتحاد، "الزمالك لديه غيابات، وأيضا الاتحاد سوف يفقد 10 لاعبين على الأقل مؤثرة"، موضحا أن "أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا مع الاتحاد أمام الزمالك، لأنهما معارين من الزمالك".

وتابع إبراهيم، "الحديث عن تجديد الإعارة سابق لأوانه، لايزال الاتحاد مرتبطاً بمباريات الدورى، ولكن رزاق ورفعت ثنائى مميز وأساسى ونتمنى أن يستمرا مع الفريق فى الموسم الجديد".