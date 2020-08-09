شكرا لقرائتكم طلب جديد من هيدرسيفيلد لاتمام صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من التوصل لصيغه اتفاق مع نظرائهم في هيدرسيفيلد الإنجليزي بخصوص صفقة شراء رمضان صبحي بداية من الموسم المقبل، واشترط هيدرسيفيلد الحصول على 7 ملايين ونصف يورو في بداية المفاوضات قبل لن ينجح الأهلي في تخفيض المبلغ ل4 ملايين فقط بينما لازال اللاعب يفضل الانتقال لأحد الأندية الأوربية بداية من الموسم المقبل عن الاستمرار في الدوري المصري، لذلك طلب مهله للبحث عن عرض مناسب وفي حالة عدم ايجاده سيوقع للأهلي.

وطلب هيدرسيفيلد اضافه بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادي الإنجليزي علي مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا خاصة أن عرض الأهلي الرسمي لم يشهد تواجد هذا البند.

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